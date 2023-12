Marino Pušić, treinador do Shakhtar Donetsk, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a derrota por 5-3 frente ao FC Porto:



«Infelizmente perdemos este jogo. É simples, o FC Porto marcou cinco golos e nós apenas três. São muitos golos quando jogas fora, mas não foi suficiente. O FC Porto é uma equipa muito boa, difícil de defrontar e que joga com ritmo alto. Começou bem o jogo e marcou. Voltámos ao jogo, dominámos algumas partes, mas cometemos dois ou três erros desnecessários. São demasiados erros a este nível.



Não foi fácil voltar ao jogo, mas tentámos até ao fim. Ainda fizemos o 3-2, trocámos os jogadores do ataque, mas voltámos a sofrer.



É estranho perder e ter orgulho dos jogadores. Mas viemos aqui competir, jogar e oferecemos às pessoas bom futebol frente a um oponente muito bom. Os jogadores fizeram tudo e lutaram até final. Estou muito orgulhoso deste grupo jovem. Este tipo de jogos é importante para os jogadores jovens se desenvolverem.



O grupo era muito difícil e ainda assim, conseguimos nove pontos a jogar muito bom futebol. Só posso estar satisfeito pelo esforço dos jogadores e pela forma como têm evoluído nos últimos dois meses. As circunstâncias não são perfeitas, todos sabem porquê, mas a equipa trabalha todos os dias de forma disciplinada. Estou muito orgulhoso por termos conseguido um objetivo importante que é continuar na Europa.»