Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na flash interview à CNN Portugal, após a vitória na receção ao Shakhtar Donetsk, por 5-3, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«[FC Porto entrou a pressionar muito o Shakhtar. Foi a chave do jogo?] É muito mais difícil pressionar o adversário no seu terço defensivo do que no nosso. O espaço nas nossas costas é maior, se não fossemos eficazes perante uma equipa que privilegiada a construção a partir do guarda-redes, podíamos sofrer com isso. Em muitos momentos da pressão alta estivemos bem. Preparámos o jogo nesse sentido, o Shakhtar mete muita gente no corredor central, o lateral-direito vem muitas vezes para dentro, o Zubkov baixa e dá largura no seu corredor… Muitas permutas entre os médios. Precisávamos de ser organizados e perceber, onde e como pressionar o adversário para termos situações privilegiadas para fazer golo. Fizemos um jogo bom, começámos a ganhar naturalmente, sofremos um golo caricato, era melhor que a jogada fosse do lado contrário porque não havia um fiscal de linha. Os jogadores pararam quando viram o fiscal de linha a levantar a bandeirola, ele depois pediu desculpa mas já não deu para voltar atrás.

Defrontámos uma equipa difícil, uma equipa confiante, com boas individualidades e processos bem definidos nos diferentes momentos. Era preciso ser um bom FC Porto para conseguir ganhar o jogo e assim foi. Fomos à procura dos golos, sofremos outro golo em que tenho muitas dúvidas sobre a validade do mesmo. E, depois, um erro individual que nesta competição… Falo nisto, porque é importante. Andamos à procura da solidez defensiva e hoje, por uma e outra razão, não fomos tão competentes e a equipa de arbitragem também não foi muito feliz.

O que vale é dizer que os jogadores estão de parabéns, mais uma vez estamos num sítio que queremos, entre as melhores 16 equipas da Europa. Agora, é descansar e pensar no próximo jogo do campeonato [frente ao Sporting, na segunda-feira] que é muito importante para nós.

Com Pepe? Vamos ver. Foi um bocado massacrado no jogo, apesar de ser defesa.

[Fábio Cardoso atingiu Pepe no final do jogo] Se calhar foi para facilitar o lugar dele (risos).»