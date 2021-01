A Liga divulgou na noite desta quinta-feira os horários dos jogos da 15.ª, 16.ª e 17.ª jornadas.

Tal como o Maisfutebol já tinha avançado esta tarde, o Sporting-Benfica, jogo de maior cartaz para o que falta jogar da primeira volta do campeonato, está marcado para 1 de fevereiro, segunda-feira, a partir das 21h15.

Na jornada deste fim de semana, que arranca no domingo e termina na terça-feira, o Benfica é o primeiro dos chamados grandes a entrar em ação, na segunda-feira às 17h30, pouco antes do FC Porto, que defronta fora o Farense a partir das 20h15 do mesmo dia. O Sporting encerra a ronda no dia seguinte.

Calendário completo das jornadas 15, 16 e 17:

Jornada 15

Domingo, 24 de janeiro

Marítimo-P. Ferreira, 15h00

Moreirense-Portimonense, 17H30

Famalicão-V. Guimarães, 20H15

Segunda-feira, 25 de janeiro

Belenenses-Tondela, 14H30

Rio Ave-Santa Clara, 16H30

Benfica-Nacional, 17H30

Farense-FC Porto, 20H15

Terça-feira, 26 de janeiro

Sp. Braga-Gil Vicente, 19H45

Boavista-Sporting, 21H15

Jornada 16

Sábado, 30 de janeiro

Nacional-Famalicão, 15H30

Tondela-Farense, 18H00

Portimonense-Boavista, 20H30

Domingo, 31 de janeiro

V. Guimarães-Marítimo, 15H00

Segunda-feira, 1 de fevereiro

Santa Clara-Belenenses, 17H00

FC Porto-Rio Ave, 19H00

Moreirense-Sp. Braga, 19H45

Sporting-Benfica, 21H30

Terça-feira, 2 de fevereiro

Gil Vicente-P. Ferreira, 20H15

Jornada 17

Quinta-feira, 4 de fevereiro

Farense – Santa Clara, 15H00

Belenenses– FC Porto, 19H00

Sp. Braga – Portimonense, 21H00

Famalicão – Moreirense, 21H30

Sexta-feira, 5 de fevereiro

Rio Ave-Nacional, 17H00

Benfica-V. Guimarães, 19H00

Marítimo-Sporting, 19H00

P. Ferreira-Tondela, 21H00

Boavista-Gil Vicente, 21H00