O sol e o mar inspiraram as camisolas do Estoril para o regresso à Liga.

Os «canarinhos» apresentaram os novos equipamentos nesta quarta-feira, com imagens captadas junto à Cidadela e à Marina de Cascais: o equipamento principal continua a ser amarelo, com apontamentos em azul, a cor dos calções e das meias, enquanto que o equipamento alternativo é todo azul claro, com apontamentos em amarelo.

Veja a galeria associado ao artigo e o vídeo abaixo apresentado: