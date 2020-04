O Vizela está convicto que vai ascender à II Liga portuguesa de futebol depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter cancelado o Campeonato de Portugal esta quarta-feira. A crença foi deixada pelo presidente da SAD, Diogo Godinho.

«Não havendo mais jogos, como interpreto do comunicado, é impensável que o Vizela não suba. É uma decisão que nos deixa contentes. Estamos satisfeitos, é uma primeira vitória, um primeiro passo, falta a FPF anunciar que o Vizela sobe», afirmou o responsável, à agência Lusa.

A equipa vizelense ocupa o primeiro lugar da série A, com 60 pontos, mais oito do que o segundo classificado, o Fafe. É a equipa com melhor pontuação de entre as quatro séries do Campeonato de Portugal.

Assim sendo, e tendo em conta que a FPF informou que, em breve, comunicará «os dois clubes que acedem à II Liga», Diogo Godinho entende que o Vizela terá de ser uma das duas equipas a subir. O dirigente assumiu que o comunicado federativo «é um alento muito grande», e notou que «os jogadores, que são todos profissionais, estavam a treinar em casa, mas agora já podem tirar o 'pé do acelerador'». Numa altura de dificuldades, o Vizela tem outro problema preocupante: os salários dos jogadores. O dirigente revelou que, após pago o mês de março, o plantel segue para lay-off.

Também o treinador Álvaro Pacheco entende que o Vizela terá de ser um dos selecionados a subir às ligas profissionais. «Não era isto que queríamos, mas tínhamos a certeza que íamos estar no play-off [de acesso à II Liga] e conseguir o nosso objetivo. Acontecendo isto, e não havendo mais jogos, como interpreto do comunicado, não há nada que possa levar a FPF a não incluir o Vizela nesse lote: é a que tem mais pontos [das quatro séries], melhor score e esteve em primeiro desde o início», reiterou.

Arouca (58 pontos), Olhanense (57 pontos) e Praiense (52 pontos) são os líderes nas outras séries.