O Estrela da Amadora venceu a U. Leiria por 2-0 e assegurou o regresso ao futebol profissional, 12 anos depois, alcançando a subida à II Liga. Os dois golos foram apontados por Paollo Madeira, o primeiro aos 27 segundos (!!) e o segundo em cima do minuto 45, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.

A equipa da Reboleira vai agora jogar a final do Campenato de Portugal no próximo domingo, em Coimbra, frente ao Trofense, sabendo que ambas as equipas já conquistaram a subida à II Liga.

O Estrela da Amadora esteve na época 2008/09 na Liga e, embora tenha conseguido a permanência no campo, acabou por ser despromovido ao terceiro escalão do futebol português devido a problemas financeiros.

O clube ainda fez uma época no terceiro escalão, mas em 2010 acabou por ser declarado insolvente. No ano seguinte, o Estrela da Amadora foi refundado por seis sócios como Clube Desportivo Estrela.

O clube histórico do distrito de Lisboa fundiu-se, em julho de 2020, com o Club Sintra Football, o que lhe permitiu disputar ao Campeonato de Portugal como Club Football Estrela da Amadora SAD, tendo agora alcançado a subida à II Liga.

O Torreense é a equipa que mais razões de queixa tem neste domingo, depois de ter vencido o V. Setúbal por 2-0, acabando a série Sul com os mesmos 11 pontos que o Estrela Amadora, mas desvantagem no confronto direto.

O conjunto sadino era a outra equipa que chegava à última jornada com possibilidade de subir, mas nem cumpriu o requisito mínimo de vencer o Torreense.

