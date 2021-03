O Club Football Estrela da Amadora avançou com uma participação disciplinar no Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela utilização do equatoriano Gonzalo Plata na equipa B do Sporting, no jogo contra o Oriental Dragon, da série G do Campeonato de Portugal, disputado a 20 de março, avançou o Jornal de Notícias e confirmou o Maisfutebol.

A queixa, que envolve o pedido de atribuição de derrota aos leões, começou, contudo, com um outro jogo, o Pedras Rubras-Marítimo B, da 20.ª jornada da série C, jogado a 14 de março. Este motivou uma participação disciplinar do clube nortenho, que dava conta da utilização irregular de Moises Mosquera, Diego Moreno e Kibe por parte do Marítimo B, uma vez que estes jogadores já tinham sido utilizados antes na equipa principal, sendo por isso, de acordo com os regulamentos, atletas de equipa A.

Ora, o Pedras Rubras fundamentou a queixa com base no ponto sete do artigo 51.º do regulamento do Campeonato de Portugal, que diz que nessa prova «um jogador que tenha participado num jogo da equipa principal, poderá ser utilizado, pela equipa B, exclusivamente na primeira fase da prova com exceção das últimas três jornadas dessa fase».

Ora, as últimas três jornadas, segundo o calendário, são as 20.ª, 21.ª e 22.ª. O Pedras Rubras-Marítimo B era da 20.ª jornada, mas, na deliberação a que o Maisfutebol teve acesso, o CD da FPF arquivou a participação disciplinar, considerando que o Marítimo B ainda tinha por disputar jogos das 12.ª, 17.ª e 22.ª jornadas e que, assim, «não pode o referido encontro da 20.ª jornada [ndr: com o Pedras Rubras] enquadrar-se como uma das últimas três jornadas da primeira fase da série C do Campeonato de Portugal» para os madeirenses.

Mas a consideração por Gonzalo Plata pode ser diferente. Com o equatoriano já utilizado por Ruben Amorim e, por isso, regulamentarmente considerado jogador de equipa A, o Estrela da Amadora apercebeu-se da sua utilização no Sporting B-Oriental Dragon. Este jogo contou para a 14.ª jornada da série G… mas foi o antepenúltimo dos leões, que antes já tinham jogado a 20.ª jornada, precisamente ante o Estrela. À equipa leonina só faltam disputar as 21.ª e 22.ª jornadas, contra Sp. Ideal e Real SC.

Nessa base, o Estrela avançou com a queixa, na qual, apurou o nosso jornal, pede a derrota dos leões (que bateram o Oriental Dragon por 2-0) e a perda de mais dois pontos por essa alegada utilização irregular.

Se esta queixa tiver seguimento, o Sporting B passaria de 45 para os 40 pontos e o Estrela, líder com 47, já não precisaria de pontuar nos últimos dois jogos, pois já teria matematicamente o primeiro lugar e consequente acesso ao play-off de subida à II Liga garantido.