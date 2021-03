Diego Callai, Diogo Pinto e Dário Essugo voltaram, tal como nos dias voltaram a ser chamados aos trabalhos da equipa principal do Sporting, que cumpriu esta quinta-feira mais uma sessão de trabalho na academia de Alcochete.

Sem alguns jogadores que rumaram às seleções, Ruben Amorim ainda não pôde contar com Nuno Santos, que continua a recuperar de uma lesão que o afastou do último jogo para o campeonato diante do V. Guimarães.

O próximo jogo do Sporting, referente à 25.ª jornada da Liga, é contra o Moreirense no primeiro fim de semana de abril.