O Desportivo das Aves SAD, que desistiu de competir no Campeonato de Portugal em setembro de 2020, foi declarado insolvente pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso há cerca de dois meses.

Esse pedido de insolvência partiu do Oriental, que ficou na 11.º posição da Série G do terceiro escalão e desceu aos distritais, assente numa dívida de 35.881,83 euros pelo empréstimo do guineense Bura, atualmente no Farense, em julho de 2018.