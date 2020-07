Depois de a SAD do Desportivo das Aves anunciar a intenção de faltar ao último jogo do campeonato, em Portimão, a direção do clube anunciou publicamente a disponibilidade para cobrir as despesas relativas a esse jogo.



«O CD Aves, na pessoa do presidente António Freitas, prontifica-se a assumir todas as despesas de deslocação e alojamento para que a equipa profissional tenha condições de marcar presença em Portimão e possa representar com brio e profissionalismo o emblema, salvaguardando a verdade desportiva e defendendo o futebol português», anunciou o clube na sexta-feira à noite.



«Foi com enorme surpresa que recebemos esta informação através da imprensa. O CD Aves demarca-se totalmente desta decisão e considera deploráveis e descabidas as razões apontadas para esta tomada de posição, que em nada defende a verdade desportiva.»



O clube detém apenas dez por cento das ações da SAD e é a empresa Galaxy Believers, detida pelo chinês Wei Zhao, que tem a responsabilidade de gerir todo o futebol profissional do Desportivo das Aves.



«Condenamos veementemente a posição intransigente da SAD, que apresenta exigências inviáveis e torna impossível um consenso, apesar de todos os esforços desta direção. Acreditamos no profissionalismo dos atletas - privados de salários e condições de trabalho há meses -, colocado em causa nas entrelinhas da nota enviada à imprensa», lê-se no comunicado do clube presidido por António Freitas.



Este elenco diz-se «envergonhado» com a gestão feita pela SAD nos últimos meses. Antes da visita a Portimão, o Aves ainda recebe o Benfica na terça-feira. Se a decisão de faltar ao jogo em Portimão se mantiver, o emblema arrisca-se a ser afastado das provas profissionais.