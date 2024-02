O jogo União 1919-Alverca B, a contar para a 14.ª jornada da série C do Campeonato de Portugal, vai ser repetido pelo facto de os ribatejanos terem realizado cinco substituições em quatro paragens, decretou o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, esta sexta-feira.

No acórdão, lê-se: «No caso em apreço está provado que foram realizadas quatro paragens durante o decorrer do jogo, para substituir jogadores do Alverca, erro reconhecido pelo árbitro», justifica o acórdão, sendo sublinhado que o regulamento «permite apenas três paragens para cinco substituições durante o decorrer do jogo».

O encontro realizou-se a 7 de janeiro, sendo que o Alverca B venceu o União 1919 por 2-1.

O erro (violação do artigo 71.º, n.º 2 do Regulamento do Campeonato de Portugal) foi admitido pelo árbitro Henrique Caldeira, que assumiu que o mesmo aconteceu «de forma inadvertida».

Através de correio eletrónico, o árbitro garantiu ainda que «nenhum dos intervenientes (equipa de arbitragem, equipa do Alverca e equipa do União 1919) se apercebeu no decorrer do jogo que se realizaram quatro paragens para substituição na equipa do FC Alverca».

«De harmonia com o exposto, acordam neste Conselho de Justiça, e face ao erro de direito acima referido, julgar procedente o protesto do jogo (…) e, consequentemente, determinar que o mesmo seja repetido», remata o Conselho de Justiça.