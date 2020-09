O Desportivo das Aves não vai comparecer ao jogo da primeira jornada do Campeonato de Portugal, este domingo, no terreno do Berço.

«Avisámos atempadamente que não iríamos comparecer à partida. Infelizmente, o Berço não foi simpático connosco. Não adiou o jogo, quer os três pontos à força toda e vai tê-los. Faremos uma exposição sobre isso mesmo, até porque não estão reunidas as condições para competirmos”» explicou a acionista Estrela Costa, em declarações à agência Lusa.

O emblema avense alegou «problemas de logística» para tentar, junto da federação, que o jogo fosse adiado.

Caso se confirme a falta de comparência no campo da Pista Gémeos Castro, no concelho de Guimarães, o clube será sancionado com dedução de três a cinco pontos.

Depois de reprovar nos requisitos de inscrição nas provas profissionais de 2020/21, o Desportivo das Aves foi despromovido ao Campeonato de Portugal e, neste momento, estuda uma fusão com o Perafita.

A equipa avense está a usar as instalações do clube matosinhense, onde o treinador Paulo Gentil tem trabalhado com 17 jogadores às suas ordens.