Realizou-se esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da fase de subida do Campeonato de Portugal, que conta com oito equipas.

Esses oito clubes estão distribuídos por duas séries de quatro: na série um, estão Limianos, Amarante, São João de Ver e Pevidém. A série dois conta com Vitória de Setúbal, Moncarapachense, UD Santarém e Lusitânia.

Os dois primeiros classificados de cada série, refira-se, sobem à Liga 3. Os dois líderes de cada série vão disputar a final para decidir o campeão do Campeonato de Portugal.

Esta fase, diga-se, tem início a 21 de abril.

O CALENDÁRIO COMPLETO

Série 1:

JORNADAS

1.ª 21/04 4.ª 19/05

Limianos-S. João de Ver

Pevidém-Amarante

2.ª 28/04 5.ª 26/05

Pevidém-S. João de Ver

Amarante-Limianos

3.ª 05/05 6.ª 02/06

S. João de Ver-Amarante

Limianos-Pevidém

Série 2:

JORNADAS

1.ª 21/04 4.ª 19/05

V. Setúbal-U. Santarém

Lusitânia-Moncarapachense

2.ª 28/04 5.ª 26/05

Lusitânia-U. Santarém

Moncarapachense-V. Setúbal

3.ª 05/05 6.ª 02/06

U. Santarém-Moncarapachense

V. Setúbal-Lusitânia