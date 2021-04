O Vitória de Setúbal apurou-se este sábado para o play-off de subida à II Liga, a uma jornada do final da fase regular da Série H do Campeonato de Portugal.

O clube de Setuúbal empataram em casa do Louletano, a uma bola, mas beneficiaram da derrota caseira do Amora, segundo classificado, frente ao Juventude de Évora. Os sadinos têm assim mais quatro pontos do que a equipa do Seixal, quando estão apenas três em disputa, e por isso já garantiram a conquista da Série H.

No Estádio do Algarve, Rodrigo Pereira marcou para os sadinos no empate frente ao Loulé.

Recorde-se que o Vitória de Setúbal desceu diretamente da I Liga para o Campeonato de Portugal na época passada, devido a problemas financeiros. Agora, o emblema setubalense tenta o regresso aos campeonatos profissionais.