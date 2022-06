Avançado do Sporting, Islam Slimani foi titular na vitória da Argélia na receção ao Uganda, por 2-0, em jogo da primeira jornada do grupo F da qualificação para a CAN 2023.

O jogador leonino saiu aos 69 minutos, já depois do golo inaugural de Mandi, aos 28 minutos. À entrada para os dez minutos finais, Belaili fez o 2-0 final.

A Argélia lidera assim o grupo, com dois pontos do que a Tânzania e a Niger, e três em relação ao Uganda.

Já Sadio Mané, no meio da «novela» da possível saída do Liverpool, tornou-se no jogador com mais golos marcados na história da seleção senegalesa.

O avançado de 30 anos fez um hat-trick na receção ao Benim (12m, 22m e 60m) e chegou aos 32 golos, quebrando assim a marca de Henri Camara. O Senegal, refira-se, venceu por 3-1.