Cabo Verde arrancou esta sexta-feira da pior maneira a qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), ao perder na deslocação ao Burkina Faso, por 2-0.

Os tubarões azuis foram derrotados graças aos golos de Hassane Bandé, aos 58 minutos, e Dango Ouattara, a dois minutos dos 90.

Já o Togo, do português Paulo Duarte, empatou a duas bolas na receção ao Eswatini, também numa partida do grupo B.

A equipa do técnico português esteve a vencer por duas vezes, fruto dos golos de Meme Placca (20 minutos) e Kodjo Laba (87 minutos), mas permitiu sempre o empate, primeiro por Sabelo Ndzinisa (84 minutos) e Siboniso Ngwenya (90+5 minutos).

O Burkina Faso lidera assim o grupo da qualificação para a CAN 2023, com três pontos, seguido de Eswatini e Togo, com um. Cabo Verde é último.