Victor Osimhen foi dado como apto para as meias-finais da CAN, conforme anunciou na tarde de segunda-feira a seleção da Nigéria. O avançado do Nápoles ainda procura ser decisivo e brilhar nesta edição da prova, uma vez que regista apenas um golo e uma assistência em 448 minutos, distribuídos por cinco partidas.

Osimhen, de 25 anos, estava em dúvida para o duelo com África do Sul face a uma lesão na parede abdominal. Todavia, tratou-se apenas de um susto, para alívio de José Peseiro.

*Super Eagles Camp Update*

Victor Osimhen has been declared fit and available for selection in the semi-final clash against South Africa on Wednesday. He has joined the team in Bouaké and has trained with the squad today.#SoarSuperEagles #letsdoitagain pic.twitter.com/3LfnAWz1zM