Pilar na manobra defensiva do Sporting, Ousmane Diomande ainda não conseguiu impor-se na seleção da Costa do Marfim e, depois de ter sido titular nos dois primeiros jogos da CAN, não voltou a jogar, tendo sido até relegado para a bancada.

Ruben Amorim revelou que está preocupado com a situação do defesa-central de 20 anos, que não tem jogado por opção do selecionador costa-marfinense.

«Assim que ele fica na bancada ou banco, falamos com ele e perguntamos o que se passa. É mesmo só opção e, quando assim é, há que respeitar as opções dos treinadores. É uma preocupação grande. São muitos dias sem cargas fortes. Não está a jogar, quando voltar vai entrar num ritmo de jogar de três em três dias. Ele, obviamente, vai ter de entrar nas contas pela qualidade que tem e porque temos de rodar os jogadores para ir atrás de todas as competições», disse o treinador do Sporting, em conferência de imprensa.

«Acho que não vai ter problemas com lesões, porque não é esse tipo de jogador, mas vai sentir o ritmo. Vamos ter de fazer uma gestão. Ele vai sofrer mais do que o habitual. Estamos preocupados, mas estaria mais preocupado se fosse o Morita. Quando há menos treino ou mais jogos, ele sente dores em certas zonas. O Diomande está sempre pronto para jogar e vai sofrer em termos de ritmo e concentração para jogar na nossa linha defensiva. Mas vai estar preparado e passado uma semana vai apanhar o ritmo», completou.