Confrontado com os recentes exemplos de Jurgen Klopp, que vai deixar o Liverpool no final da temporada por sentir-se sem energiar, e de Kevin De Bruyne, que admitiu ter aproveitado a lesão para desfrutar da família, Ruben Amorim assumiu que consegue desligar do futebol e aproveitar a vida fora do campo.

«Consigo desfrutar e desligar. Este ano é um bocadinho mais difícil desfrutar, porque queremos muito ganhar e depois é mais difícil desligar. É difícil os treinadores terem uma "horinha" em que não pensem em futebol. Consigo manter-me saudável, porque desligo do futebol, não ligo ao que vocês escrevem, que certamente é muito bom. Se ler, vou ligar, vou ficar zangado ou contente, pensar que sou melhor ou pior do que sou. Tento-me abstrair de tudo à volta do futebol para conseguir lidar com o dia a dia. Consigo desligar. Quando saio daqui, tento ter momentos com a minha família e amigos. Consigo desfrutar da vida, mesmo sendo treinador de futebol e de uma equipa grande», disse o treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão aos quartos de final da Taça de Portugal.

O técnico recusou ainda abordar a possível saída de Alvalade no final da época que, a acontecer por sua decisão, implicaria o pagamento da cláusula de rescisão.

«Não vou dizer mais nada sobre o assunto da minha saída. Sou treinador do Sporting, sou muito feliz aqui e uma coisa não impede a outra. Não quero aprofundar», concluiu.