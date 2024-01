Nigéria, Real Sociedad e Umar Sadiq compõem o triângulo da mais recente polémica na CAN.

Convocado por José Peseiro para a CAN, o avançado da Real Sociedad recebeu ordem de dispensa a 12 de janeiro, a dois dias do arranque da participação nigeriana na competição. Em comunicado, as Super Águias justificaram que a decisão estava relacionada com uma lesão que o impediria de dar o contributo à seleção.

Substituído por Paul Onuachu, avançado dos turcos do Tranbzonspor, Umar Sadiq regressou a Espanha para dar continuidade a uma recuperação que, aparentemente, foi concluída em tempo recorde, uma vez que voltou a competir nesta quarta-feira, na deslocação da Real Sociedad a casa do Osasuna para a Taça do Rei.

Na antevisão ao jogo desta quinta-feira, quando já se sabia que Umar Sadiq estava convocado para o jogo em Pamplona, José Peseiro foi questionado sobre a polémica.

««Obrigado pela sua pergunta. Eu também estou confuso. O que posso dizer é que recebi o relatório de um exame médico que dizia que ele estava lesionado e que não conseguia recuperar em menos de 15 dias. No mínimo», começou por dizer o treinador português.

«O relatório foi enviado para o clube, que disse: 'O jogador deve vir para fazer a recuperação.' Até falaram da possibilidade de ser operado», apontou.

Peseiro disse que foi feita uma reunião com Umar Sadiq e que a vontade dele e também do jogador era que continuasse com a equipa. «Mas no último dia em que era possível substituir jogadores, decidimos substituí-lo. Estou feliz por ele ter recuperado bem e triste por ele não estar cá para nos ajudar», concluiu.