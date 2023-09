Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), não tem dúvidas em apontar Fernando Pimenta como «o melhor atleta português de sempre», sustentando esta declaração com o número de medalhas e de títulos do canoísta de Ponte de Lima.

«Além das 136 medalhas internacionais, Fernando Pimenta é o desportista nacional com mais títulos de campeão da Europa e do mundo, além das duas medalhas olímpicas. E é o único em Portugal com três títulos mundiais, além de ser pódio desde os 500 metros às maratonas», justificou.

O dirigente fez estas declarações no decorrer de uma homenagem a Fernando Pimenta promovida pela Câmara Municipal de Ponte de Lima. «Não é por lhe faltar a medalha [de ouro] olímpica que todos desejam, para se juntar aos campeões do atletismo, mas são os resultados desportivos e a consistência desde 2009 até agora, sempre em posições de pódio. Não conheço atletas portugueses com estas características», vincou o dirigente federativo.

Vítor Félix confidenciou que, depois de um «desabafo» nas redes sociais pelo facto do Presidente da República não homenagear Fernando Pimenta e outros atletas, de diferentes modalidades, igualmente com títulos europeus e mundiais, surgiu a promessa de que algo seria feito.

«O Presidente prometeu receber os atletas medalhados nos Jogos Europeus e Jogos Mundiais Universitários, mas não passou de uma promessa. Passaram dois meses dos primeiros e um dos segundos e não houve qualquer tentativa de os receber. Mais uma vez caiu em saco roto a nossa demanda por este reconhecimento justo», lamentou.

De igual forma, o dirigente queixou-se pelo facto de a federação que preside ser «apenas a 15.ª no ranking do financiamento público desportivo», recordando os muitos «resultados de excelência» da canoagem, que recentemente viu também João Ribeiro e Messias Baptista sagrarem-se campeões do mundo em K2 500 metros, que fazem parte do programa de Paris2024.

«Os resultados desportivos não se transformam no reconhecimento no financiamento público», criticou, lembrando que a sua federação «com pouco continua a fazer muito».

Fernando Pimenta assume que é candidato ao ouro em Paris2024

Entretanto, o próprio Fernando Pimenta manifestou-se «sensibilizado» pela homenagem recebida e aproveitou para assumir que é candidato ao ouro olímpico em K1 1.000 metros em Paris2024.

«Já o demonstrei várias vezes. Tenho sido o atleta com mais regularidade no pódio. Desde que faço canoagem não me recordo de quem tenha medalhas em europeus e mundiais tantos anos consecutivos. Nos Jogos Olímpicos é preciso sentir-me bem e inspirado. Às vezes, é preciso esse 0,5 por cento de inspiração, como aconteceu nos Mundiais de Duisburgo. É aquele meio metro de diferença que pode trazer o título», referiu.

Fernando Pimenta falou no fim da cerimónia na autarquia, em que celebrou mais uma época de sucesso, destacando-se o título mundial – o terceiro da carreira – no seu predileto K1 1.000 metros, no qual foi bronze em Tóquio2020.

O seu vasto currículo, com mais de uma centena de pódios internacionais, e as expectativas dos portugueses não lhe colocam «pressão» para o ouro sonhado para Paris2024, algo apenas ao alcance do seu treinador, Hélio Lucas.

Pimenta recordou que pressão só «nos treinos diários», fundamentais para a consistência de «resultados e medalhas» que tem conseguido, ininterruptamente, desde 2009.

Fernando Pimenta acumula já 136 pódios em provas internacionais, nas mais diversas distâncias, entre os 500 e 1.000 metros, em regatas em linha, e nas maratonas, com provas até aos 30 quilómetros.