A estreia prevista do futebolista alemão Julian Weigl pelo Benfica, no duelo desta sexta-feira ante o Desp. Aves, da 16.ª jornada da Liga, além do enguiço do FC Porto nas últimas quatro visitas ao Moreirense para o campeonato, dominam as manchetes desportivas desta sexta-feira, 10 de janeiro.

«Weigl vai a jogo», pode ler-se, nas gordas do jornal Record, ao passo que A Bola escreve: «Weigl sem pressão».

Por seu turno, o jornal O Jogo destaca a deslocação do FC Porto esta sexta-feira, também para a Liga, com a chamada à capa: «o mistério da casa dos cónegos».