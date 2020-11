Fransérgio está de regresso aos treinos do Sp. Braga, depois do afastamento motivado pela covid-19, e pode entrar nas opções para o jogo de quinta-feira com o Leicester, a contar para a Liga Europa.

«O Fransérgio já deu negativo no teste à covid-19. Já treinou normalmente este sábado, com os que não estavam convocados, e a partir de agora está em condições de ajudar a equipa. Pode ser opção para quinta-feira», revelou o técnico do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, após a vitória na Trofa, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Fransérgio testou positivo no início do mês e falhou os jogos com Leicester, Benfica e Trofense.