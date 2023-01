Carlos Queiroz chega esta terça-feira ao Qatar para assinar contrato com a federação do país. O treinador vai ser o novo selecionador nacional qatari, num contrato válido até ao final do Mundial 2026 (cerca de quatro anos, portanto).

Recorde-se que o contrato com a Federação do Irão terminou após o último Mundial, tendo Carlos Queiroz optado por não renovar contrato. Nesse sentido, o português ficou livre e chegou a acordo para substituir Félix Sánchez.

O Qatar é a sétima seleção que o treinador orienta, depois de Portugal (duas vezes), Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irão (duas vezes), Colômbia e Egipto.

Enquanto viaja para o Qatar para assinar contrato, Carlos Queiroz deixou uma mensagem no Facebook para fechar em definitivo o ciclo emocional com o Irão.

«Ao embarcar para uma nova aventura, há muitas lembranças que guardo com grande alegria. Gostaria de partilhar a minha gratidão para com os meus grandes jogadores da Team Melli, para com o meu leal staff iraniano, para com a Federação e para com todos os que estiveram ao meu lado. Obrigado aos adeptos pelos anos de apoio e inspiração. Ao futuro», escreveu.