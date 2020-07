Com o empate contra o Santa Clara, o Rio Ave chegou aos 52 pontos na Liga, a melhor pontuação da história do clube em 16 presenças. O recorde do clube estava na marca dos 51 pontos alcançada em 2017/18 sob o comando de Miguel Cardoso.



Depois de Carlos Carvalhal ter frisado o feito, o presidente do Rio Ave, António Silva Campos fez questão de dar os parabéns publicamente aos jogadores, à equipa técnica e a todo o staff dos vilacondenses.



«Era a minha obrigação agradecer a todos os nossos adeptos e sócios. É gratificante sentir o apoio. Quero transmitir-lhes que a nossa sensibilidade para que reconheçam tudo o que temos feito. Estou triste hoje, porque fazendo um resumo dos nossos últimos cinco anos, estivemos três vezes na Liga Europa, dignificámos o Rio Ave, Vila do Conde e o futebol português. Nos últimos cinco anos ficámos sempre nos sete primeiros lugares, sentimos que o Rio Ave é uma referência para o futebol nacional», começou por dizer na sala de de imprensa.



«É necessário relembrar que atingimos 52 pontos, a melhor pontuação de sempre. Não podemos deixar passar em claro este acontecimento. O Rio Ave tem 81 anos de vida e não podemos desvalorizar a nossa época, fizemos muito por este clube. Tenho de agradecer o empenho a todos os atletas, staff, equipa técnica e colaboradores que trabalharam no clube diariamente», acrescentou.