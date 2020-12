A Académica empatou esta tarde frente ao Casa Pia, 1-1, no Estádio Cidade de Coimbra, e mantém-se em zona de subida da II Liga.

A Briosa jogou durante um largo período de jogo com menos homens em campo, devido às expulsões de Rafael (32m) e Fabiano Silva (74m).

Os lisboetas adiantaram-se por Muscat, aos 59m, mas João Mário, com um desvio subtil aos 71m, fez o resultado final.

Com este resultado, a Académica ocupa o segundo lugar, com 25 pontos, mais um do que o Feirense e menos um do que o líder Estoril, que tem menos um jogo.