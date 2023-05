Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, admitiu nesta terça-feira que o clube está em negociações avançadas com o Casa Pia para que o clube de Pina Manique passe a utilizar o Estádio do Restelo para os seus jogos em casa, na próxima época.

«Está numa fase adiantada, vemos com bons olhos a possibilidade de fazermos esta parceria com o Casa Pia, que é um clube histórico. Há uma boa probabilidade de isso acontecer. É um clube histórico, é vizinho, até o símbolo é parecido. Eu próprio fui atleta do Casa Pia e tenho muitos amigos no Casa Pia», salientou o dirigente, no Canal 11.

O Casa Pia vai deixar de utilizar o Estádio do Jamor: «O Casa Pia está com essa dificuldade, não pode jogar no Estádio Pina Manique, vai ter de fazer obras ou até um estádio novo, penso que será essa ideia das pessoas que estão no clube.»

«Portanto neste momento há essa probabilidade de o Estádio do Restelo ser também a casa do Casa Pia e eventualmente termos um sorteio condicionado para em cada semana jogarem lá alternadamente o Belenenses e o Casa Pia», rematou Patrick Morais de Carvalho.