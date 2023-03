O empresário de Leonardo Lelo, jogador do Casa Pia, afirmou esta quinta-feira que o Benfica e o Sporting estão interessados na contratação do internacional sub-21 português.

Em declarações à Bola Branca, da Rádio Renascença, Igor Campedelli revelou que já houve alguns contactos, embora sem nada de muito concreto.

«Há interesse, mas ainda não há nada de concreto que permita dizer se há mais possibilidades para um lado ou para o outro e até pode ainda aparecer a outra equipa grande portuguesa. O ponto de situação é este: acompanham o jogador, mostram interesse, contactam-nos, querem saber as condições e querem tomar uma posição», disse.

O agente italiano garante que Lelo não tem preferência – «são dois clubes de topo» – e admite, de resto, que as propostas pelo lateral-esquerdo não são só de agora.

«As propostas pelo Leonardo não são só desta época. Na temporada passada renovou com o Casa Pia, acreditando no projeto do clube e esta época, na Liga, deu ainda mais valor ao jogador, por isso o interesse também aumentou e fez aumentar o nível dos clubes interessados, seja em Portugal ou no estrangeiro.»

Do lado do Casa Pia, há abertura para «analisar com interesse» as propostas, mas sem pressão: «O Casa Pia sabe que o Lelo é um jogador de valor e não vai tentar vendê-lo a todo o custo, pelo contrário. É um projeto sólido, financeiramente muito estável e, por isso, tem uma postura de avaliar as propostas concretas. Mas, da parte dele, não há qualquer pressão para procurar sair.»