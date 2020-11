O Mafra é o novo líder da II Liga após vencer o FC Porto B, em Vila Nova de Gaia, numa partida referente à nona jornada da prova.



A equipa de Filipe Cândido marcou primeiro por intermédio de Abel Camará (24m). A vantagem dos forasteiros durou pouco tempo, visto que conjunto secundário dos dragões igualou a contenda Hulk volvidos nove minutos.



O golo do triunfo do Mafra chegou na segunda parte novamente por Abel Camará.



Nos outros jogos que iniciaram às 15h00, Varzim e Académico de Viseu empataram a uma bola. Os golos surgiram ambos na primeira parte: Stanley deu vantagem à formação da casa logo aos quatro minutos, mas os viseenses igualaram por Diogo aos 44 minutos. Por sua vez, o Sp. Covilhã foi ao terreno do Casa Pia triunfar por 0-1. Gleison marcou aos 71 minutos e deu os três pontos aos serranos.