O treinador do Casa Pia, Gonçalo Santos, em declarações na conferência de imprensa após o empate (0-0) na receção ao Estoril, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

«Entrámos muito bem, muito consistentes e a assumir o jogo, a tentar encontrar linhas de passe, tanto por dentro como por fora.

Nos primeiros 30/40 minutos, tivemos quatro ocasiões de golo, sempre muito perto e com muitos remates. Na primeira parte, fomos sempre muito superiores ao Estoril, a comandar o jogo. Deveríamos ter feito golo e isso dar-nos-ia maior tranquilidade.

Na segunda parte, foi diferente. O Estoril pegou mais no jogo, não conseguimos sair a pressionar e eles, em algumas jogadas individuais, tiveram uma ou outra situação de perigo.

No geral, foi um bom jogo, com duas partes diferentes, mas penso que se tivesse de haver um vencedor seríamos nós. Faltou só mesmo o golo.

Hoje conquistámos um ponto e estamos mais perto do nosso objetivo. É um jogo importante (com o Portimonense) e é óbvio que, se conseguirmos manter ou aumentar a distância face ao Portimonense, ainda mais significativo é o jogo.

É difícil explicar as duas faces. É uma fase, mas, se me perguntarem se eu empato em casa e ganho fora, assino já por baixo e não me chateia nada. Óbvio que queríamos ganhar mais vezes perante os nossos adeptos, mas hoje em dia todos os jogos são muito difíceis e as equipas são todas bem preparadas e bem trabalhadas.

Em relação à manutenção, óbvio que olhamos para a classificação e a distância para o Vizela e o Desp. Chaves é muito grande. Faltam 18 pontos até ao fim do campeonato.

Já o Portimonense ficou mais perto com a vitória em Chaves, mas sabemos que, ganhando no domingo em Portimão, ficamos mais perto do nosso objetivo.»