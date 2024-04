A FIGURA: Gaizka Larrazabal

Um jogo completíssimo do ala-direito do Casa Pia. Defensivamente, teve a dura tarefa de ter Rodrigo Gomes, um dos destaques da época, pela frente. Não facilitou e pouco permitiu ao jovem emprestado pelo Sp. Braga. Mas foi ofensivamente que mais se destacou. Sempre com uma grande projeção, desequilibrou em vários momentos, fruto da qualidade técnica que lhe é reconhecida. No último lance do jogo, por exemplo, tirou um cruzamento «venenoso» que nenhum colega conseguiu desviar.

O MOMENTO: Vinicius Zanocelo, a felicidade ali tão perto (90+3m)

Já se jogava a pensar no empate, mas nos descontos, Vinicius Zanocelo encheu-se de fé e disparou uma «bomba» de meia-distância. A bola passou a centímetros do poste da baliza do Casa Pia, e a felicidade esteve muito perto de bater à porta do Estoril.

OUTROS DESTAQUES

Zolotic

Fernando Varela joga ao meio e com a braçadeira de capitão, mas o patrão da defesa do Casa Pia é Zolotic. Mais um jogo irrepreensível do central bósnio. Muito certeiro nos duelos defensivos e, com bola, também muito criterioso. Ainda obrigou Carné a defesa apertada na primeira parte.

Felippe Cardoso

Não marcou, mas Felippe Cardoso voltou a deixar bons apontamentos. Bom tecnicamente, o avançado é uma dor de cabeça para qualquer adversária, pela capacidade física que demonstra e que o faz ganhar duelos a toda a hora. Além disso, consegue associar-se com facilidade com os colegas.

Mateus Fernandes

Mais um belo jogo do jovem médio que está no Estoril por empréstimo do Sporting. Forte fisicamente, anda sempre em alta rotação no meio-campo, mas nem é essa a sua principal característica: é pela capacidade técnica e de progressão que consegue desequilibrar.

Fabrício Garcia

Entrou bem, o jovem cabo-verdiano de 22 anos. Tecnicamente evoluído, associou-se bem no lado direito com Wagner Pina, de tal maneira que assistiu o ala para o golo que lhe foi anulado. Nunca tirou o pé do acelerador e nos descontos serviu Vinicius para o remate perigosíssimo do médio.