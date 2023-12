O defesa do Casa Pia, Vasco Fernandes, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota em casa do FC Porto (3-1), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«Sabíamos que o FC Porto ia reagir, é uma equipa grande, o mister Sérgio incute um espírito fantástico a esta equipa. Não entrámos bem, conseguiram chegar ao 1-0 ainda antes dos 15 minutos. Depois conseguimos equilibrar, mas o segundo golo foi muito duro para nós. Queríamos reagir, mas não fomos eficazes. Parabéns às duas equipas.

[Esteve afastado da equipa durante algum tempo, agora com o novo treinador, Pedro Moreira, está de regresso] Foram momentos difíceis para mim e para a minha família, foram ditas coisas longe da realidade. Tenho 20 anos de carreira, sempre fui respeitado em seis países, uma imagem íntegra no futebol português. Nada do que foi dito aconteceu, longe disso. Consegui superar com as pessoas mais próximas de mim. O mister quando chegou disse que partíamos da mesma situação e sou mais um para ajudar. No fim de contas, o objetivo é ficar na Liga, por muito tempo. É difícil, mas tem de ser com a ajuda de todos: os que jogam e os que ficam de fora.»