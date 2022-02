O treinador do Casa Pia teve alta uma semana depois de ter dado entrada num hospital devido a sequelas provocadas pela covid-19, informou o clube lisboeta.

Filipe Martins estava hospitalizado desde 17 de fevereiro e vai agora prosseguir a recuperação em casa, não estando presente no jogo deste sábado com o Sp. Covilhã depois ter ter falhado, também, a partida anterior com o Nacional quando já se encontrava internado.

O Casa Pia encontra-se nos lugares de subida à Liga.