O avançado Kiki Silva já constava na última atualização da Liga, mas só esta quarta-feira foi oficializado como reforço do Casa Pia, proveniente do Leixões, do segundo escalão.

O jogador de 24 anos representou o conjunto de Matosinhos nas últimas duas temporadas e meia, após uma formação partilhada por 1.º Dezembro, Estoril Praia e Sporting de Braga, tendo realizado, na primeira metade desta época, 23 jogos, com dois golos marcados.

Kiki Silva pode jogar nos dois corredores do ataque e é mais um reforço para os gansos, que ocupam a quinta posição da tabela, com 30 pontos.