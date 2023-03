Depois de uma quebra a nível de resultados, o Casa Pia está novamente a crescer e cada vez mais confiante. Quem o garante é Filipe Martins, treinador dos Gansos, que ocupam o 7.º lugar da Liga e andaram durante boa parte da época dentro do top-5.

«A equipa tem vindo a crescer e tem feito excelentes jogos. Falta-nos um bocadinho capitalizar em golos as oportunidades que temos vindo a ter. Não sinto que a equipa esteja descomprometida. Temos os pés no chão, mas é normal que as pessoas possam pensar que não estamos ligados ou motivados. Todas as equipas se reforçam, cada vez nos conhecem melhor e encaram-nos de forma mais competente, mas sinto a equipa cada vez mais confiante e acredito que a vitória está muito próxima de voltar», disse em conferência de imprensa.

«Estou cada vez mais confiante no potencial desta equipa, mas isso, muitas vezes, nem sempre é acompanhado por resultados. Houve jogos em que não levámos pontos e em merecíamos ter ganhado, como em Arouca. No Bessa, fizemos um jogo nada de especial e trouxemos pontos. Nem sempre as exibições acompanham os resultados e nem sempre há justiça no futebol. Sinto, a nível de rendimento e de opções, que temos um plantel cada vez mais competente e que todas as opções nos dão garantias», acrescentou.

Neste domingo, oscasapianos vão ter pela frente no Jamor um Marítimo que segue no antepenúltimo lugar e precisa urgentemente de somar pontos para atingir a zona de segurança. Foi precisamente isso que lembrou Filipe Martins.

«Agora estamos já em contagem decrescente e a urgência de pontos começa a sentir-se. Acredito que vamos encontrar um Marítimo com qualidade. Reforçou-se bem e tem vindo a capitalizar esse reforço da equipa com pontos. Espero uma equipa muito competitiva», projetou.

Para o duelo com os insulares, o Casa Pia ainda não poderá contar com Lucas Soares nem com o japonês Kunimoto.