Depois de dois triunfos na Taça da Liga, o Casa Pia entrou na Liga com uma vitória autoritária sobre o Farense por 3-0 e Filipe Martins, treinador dos Gansos, acredita que o crescimento gradual da sua equipa também vai notar-se diante do Sporting nesta sexta-feira.

«Teoricamente, o nível tem vindo a subir jogo após jogo. Temos vindo a dar respostas boas e amanhã [sexta-feira] temos uma prova de fogo pela frente. Há um crescimento contínuo na equipa e é esse crescimento que espero ver em campo, sabendo que, do outro lado, estará uma equipa que vai elevar a qualidade», disse na antevisão à partida que vai ser jogada em Rio Maior.

Filipe Martins admitiu que o Sporting, que contratou Viktor Gyökeres e Morten Hjulmand por valores na casa dos 20 milhões de euros, poderá ser mais forte do que o da época passada, mas garantiu que isso em nada mexe com a ambição dos casapianos. «A responsabilidade está toda do lado de lá, mas a ambição tem de estar toda do lado de cá. Esta é uma equipa competitiva, com uma mentalidade vencedora e identidade muito própria. O futebol é bonito por isto mesmo, uma vez que nem sempre os que têm melhores argumentos ganham. É isso que vamos buscar», apontou.

O treinador do Casa Pia assegurou que vai montar a equipa a pensar nos três pontos, mas reconheceu que o empate já seria «algo positivo» diante de um adversário «muito forte».

Recorde-se que na época passada o Casa Pia foi uma das equipas sensação da primeira volta do campeonato. Na segunda metade da época, acabou por perder o embalo e cair para o 10.º lugar. «A situação que vivemos no ano passado poderá voltar a repetir-se este ano, não digo que não, mas são coisas que temos de pensar passo a passo. Este ano, quero atingir a manutenção o mais rápido possível, fazer um campeonato tranquilo, elevar a qualidade de jogo da equipa e valorizar jogadores. Para conseguirmos o que conseguimos no ano passado, temos de ser ainda mais competentes. Acredito que vamos fazer melhor do que o 10.º lugar, vamos ver como as coisas se vão desenrolando esta época», concluiu.