Gonçalo Inácio renovou pelo Sporting até 2027, confirmando a informação dada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O central vai ter um aumento de ordenado, naturalmente, atingindo o teto salarial do Sporting. Para além disso, fica com uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros, o que significa um aumento relativamente aos 45 milhões do contrato anterior.

«É um enorme orgulho continuar de Leão ao peito, já são muitos anos e fico muito feliz por estar e continuar aqui. Espero que venham ainda mais», disse o internacional A português, em declarações ao site do clube.

