Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois do empate, em casa, diante do Portimonense (1-1), no jogo da abertura da 31.ª jornada da Liga:

Empate nos descontos, castigo pesado?

- No cômputo geral, do que foi o jogo, acho que as melhores ocasiões foram as nossas. Quando na globalidade fomos superiores ao nosso adversário, não estou a dizer com isto que fomos muito superiores, mas é obvio que quando se sofre um golo no último minuto fica este sabor amargo. Acho que foram dois pontos perdidos pela exibição que a equipa fez, mas voltámos a ver um Casa Pia a querer muito. Temos de encarar isto com a mesma naturalidade com que ganhámos o jogo da primeira volta em Portimão. Temos de saber viver com isto, mas com uma imagem muito positiva. À exceção dos dois pontos que perdemos, estou satisfeito com a exibição.

O Casa Pia atacou quase sempre pela esquerda, não foi muito previsível?

- O Lucas [Soares] foi-se soltando ao longo do jogo. Acho que não teve uma primeira parte muito consistente, veio de uma lesão, mas foi recuperando o ritmo. O Godwin e o [Leonardo] Lelo criaram várias ocasiões que podam ter dado em algo mais, mas o lado direito terá sido pela falta de ritmo. Vamos explorando os espaços que vamos encontrando, os espaços que o adversário proporciona. Não foi nada estratégico, tentamos entrar pelos três corredores, mas se calhar fomos mais eficazes pela esquerda.

Afonso Taira entrou para estancar o corredor central?

- O Taira entrou bem, o Beni já estava com um cartão amarelo, estava algo desgastado. O Beni não tem a mesma sintonia que tem o Taira que já joga há muito tempo com o Neto. Quando metemos jogadores novos, sabemos perfeitamente que eles precisam de integrar-se e crescer. Foi isso que temos feito com o Beni. Ainda se posiciona algumas das vezes de forma errada, mas acho que temos cinco médios que nos dão muitas garantias. O Beni tem muito para crescer, está a aprender, mas se calhar dá-nos coisas que se calhar não tínhamos.

Cedeu o lugar de treinador principal a Miguel Quaresma que acabou por expulso...

- É normal. É uma pessoa que gosta muito de mim. Estava muita gente de pé no banco adversário, ele saiu em minha defesa e acabou expulso. Acabou por libertar-me um pouco, é verdade.

Fase final do jogo, faltou concentração?

- Foi um pequeno pormenor. Durante os outros 95 minutos, esse pormenor não existiu. Se não houvesse mérito do adversário, os jogos acabavam sempre 0-0.