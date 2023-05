Momento: Rochez empata e garante a manutenção

Corria o quinto dos seis minutos de compensação quando Filipe Relvas, num lance de insistência, arrancou um cruzamento, Ricardo Matos cabeceou à trave e, na recarga, Rochez, também de cabeça, restabeleceu o empate. Foi o primeiro golo do hondurenho na Liga e serviu para carimbar a manutenção do Portimonense na Liga. Com este ponto, os algarvios ficam, desde já, fora do alcance do Marítimo que, nesta altura, ocupa o lugar de play-off.

Figura: abram alas para Leonardo Lelo

Foi o lateral direito que abriu o marcador, mas foi o lateral esquerdo que desenhou todo o lance do jogo, com uma descida impressionante, da esquerda para o centro, antes de servir o companheiro do lado contrário. Lelo já tinha estado em particular destaque ao longo de toda a primeira parte, com inúmeras combinações com Godwin que permitiam aos gansos ganhar terreno e abrir as portas da área de Nakamura. Mais um grande jogo do internacional português.

Outros destaques: confira a FICHA DO JOGO

Lucas Soares

Outro dos grandes momentos do jogo. Corria o minuto 69 e corria ainda mais Leonardo Lelo a vir da esquerda para o centro até abrir ainda mais para a direita onde estava Lucas Soares. O lateral recebeu com o pé direito, ajeito a bola ainda com o pé direito, deixando-a à disposição do esquerdo que disparou uma bomba indefensável para Nakamura. Estava aberto o marcador no Jamor. Foi o melhor momento do lateral depois de uma primeira parte em que esteve um pouco preso, sem ritmo, natural para quem regressou de uma lesão há pouco tempo.

Godwin

Foi um dos jogadores que mais correu e foi certamente um dos que mais rematou ao longo do jogo. Na primeira parte jogou sobre a esquerda, bem colado à ala, de onde saía a jogar com combinações com Leonardo Lelo, para depois derivar para o centro, à procura de espaços para rematar. Foi o avançado nigeriano que desenhou a melhor oportunidade da primeira parte, com mais uma investida pela esquerda para o interior da área e um cruzamento tenso para Rafael Martins atirar com estrondo à barra. Esteve sempre muito em jogo e, no início da segunda parte, voltou a dar nas vistas, numa rápida combinação com Soma.

Fernando Varela

O Casa Pia é uma das melhores equipas da Liga a defender com três centrais e tem em Fernando Varela o seu baluarte, esta noite bem acompanhado pelo capitão Vasco Fernandes e por Tchamba. O Portimonense bem tentou bombear bolas à procura de Welinton, mas Fernando Varela ganhou invariavelmente estas bolas, jogando quase sempre em antecipação. O central subiu ainda muitas vezes à área contrária e, numa delas, até teve oportunidade de marcar, com um remate de cabeça, por cima da barra.

Filipe Relvas

Jogou mais uma vez sobre a esquerda, num difícil equilíbrio, primeiro em termos defensivos, numa sintonia complicada com os três centrais, depois em termos ofensivos, com muitos poucos espaços para atacar o corredor, com Lucas Soares e Soma pela frente. Conseguiu soltar-se por uma vez, já em tempo de compensação, e arrancou o cruzamento que acabou por resultar no golo do empate.