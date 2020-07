LeBron James comprou uma nova casa em Los Angeles.

Segundo o portal de imobiliário «The Real Deal», a mansão, que pertencia a Lee Phillip Bell, co-autora de algumas das mais famosas telenovelas dos Estados Unidos (The Young and the Restless e The Bold and the Beautiful), fica numa propriedade de 10 mil metros quadrados e custou 34 milhões de dólares (35 milhões de euros).

A casa principal, de mais de mil metros quadrados, tem duas suites, várias casas de banho, sete lareiras e diversas áreas de entretenimento, incluíndo uma sala de cinema. Existem ainda duas casas de hóspedes separadas, piscina, uma casa de apoio à piscina, e campo de ténis iluminado.

