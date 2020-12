O Tribunal Arbitral do Desporto negou provimento a um recurso do Sporting referente a um castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol após dois jogos de futsal realizados no Pavilhão João Rocha em outubro de 2018.

Recorde-se que o clube leonino tinha sido multado pelo CD da FPF em 4.080 euros e punido com quatro jogos à porta fechada devido a comportortamentos discriminatórios e outros distúrbios durantes os jogos com o Burinhosa (16 de outubro) e o Sp. Braga, a 27 de outubro.

O organismo entendia que o clube leonino não cumpriu o dever de zelar pela defesa da ética e do espírito desportivo.

Entende também o TAD, que valida a decisão do CD, que o Sporting não agiu de modo a impedir ou tentar impedir que os adeptos afetos ao clube entoassem cânticos homofóbicos dirigidos a um jogador do Burinhosa e a outro do Sp. Braga durante os jogos: este último, guarda-redes, também foi alvo de cuspidelas e outros insultos.

Esta é a primeira vez que um tribunal indefere um recurso de uma decisão aplicada pelo CD no seguimento de comportamentos homofóbicos, o que pode abrir caminho para a aplicação de outras sanções que se enquadrem neste âmbito.

Além do castigo inicialmente aplicado pelo Conselho de Disciplina, o Sporting terá de suportar custas no valor total de 7.470 euros mais IVA.