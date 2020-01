O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou ao Desp. Aves multas pesadas na sequência do jogo com o Santa Clara, a contar para a 15.ª jornada da Liga.

A maior delas foi de 5.610 euros e deveu-se, segundo os relatórios do árbitros e dos delegados da LPFP, ao arremesso de um caixote do lixo para o relvado após uma decisão que não foi favorável aos avenses que, entre outras coimas, viram ser-lhes aplicada outra no valor de 730 euros, após a GNR ter encontrado 35 garrafas de cerveja com álcool num dos bares do estádio após uma ação de fiscalização.

Além disso, Estrela Costa, diretora executiva do Desp. Aves, foi punida com oito dias de suspensão e multada em quase 900 euros por ter entrado numa zona restrita do estádio e por proferir palavras injuriosas em direção da equipa de arbitragem no final do jogo.

Refira-se ainda que o Portimonense foi multado em 408 euros pelo facto de não ter o médico presente no jogo com o Boavista.