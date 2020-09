O comportamento de adeptos antes e durante o Moreirense-Farense custaram aos dois clubes multas superiores a 600 euros.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, o clube algarvio terá de pagar 612 euros devido à deflagração de uma tocha, numa avenida de acesso ao estádio, por parte de um adepto identificado com uma camisola do Farense, quando o autocarro se encaminhava para o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Já o Moreirense foi punido no mesmo valor pelo rebentamento de um petardo nas imediações do estádio quando estavam decorridos 49 minutos do jogo.

Além disso, o acionamento de aspersores de rega atrás de uma das balizas aos 32 minutos (o que motivou uma paragem de 30 segundos) vai custar aos cónegos uma multa de 408 euros.