Sérgio Conceição foi novamente multado pelo Conselho de Disciplina por não usar braçadeira ou credencial no banco: o treinador do FC Porto foi punido com uma multa de 2.550 euros, relativa ao jogo com o Gil Vicente.

Da visita a Barcelos resultam ainda duas multas de 1.020 euros ao FC Porto: uma por atraso no preenchimento da ficha de jogo na plataforma online, e outra por um atraso de dois minutos no início do jogo.

Luís Freire, treinador do Nacional (inscrito como adjunto, tal como é referido no mapa de castigos), foi multado em 281 euros pela expulsão frente ao Paços de Ferreira.

A equipa madeirense viu ainda aplicado um jogo de suspensão a Pedrão e Rúben Micael, que completaram uma série de cartões amarelos.

Manuel Ugarte (Famalicão) foi expulso, mas também cumpre um jogo de suspensão, tal como Anderson Carvalho (Santa Clara), Anthony D'Alberto e Fábio Pacheco (Moreirense), que completaram uma série de cartões amarelos.