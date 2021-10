Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot qualificaram-se esta quarta-feira para os oitavos de final da segunda etapa do Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL), na Ericeira.

Yolanda venceu a quarta bateria da segunda eliminatória, com 15,86 pontos (8,33 e 7,53), à frente das japonesas Shino Matsuda e Minami Nonaka, e da australiana Freya Prumm.

No sétimo ‘heat’, também Teresa Bonvalot superou a segunda ronda, no segundo lugar, com 10,8 pontos (5,83 e 4,97), atrás da australiana Macy Callaghan.

Já Carolina Mendes ficou pelo caminho, ela que terminou a quinta bateria no terceiro posto, com 13 pontos (8,33 e 4,67).

Nos quartos de final, Yolanda Sequeira vai ter pela frente a havaiana Gabriela Bryan, enquanto Teresa Bonvalot vai defrontar a também havaiana Luana Silva.