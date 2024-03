O Barcelona confirmou o favoritismo e está nas «meias» da Liga dos Campeões feminina. Na receção às norueguesas do Brann, e após o triunfo por 2-1 na primeira mão, as catalãs neutralizaram as adversárias e, com naturalidade, sentenciaram a eliminatória.

Num encontro de sentido único, Aitana Bonmatí inaugurou o marcador, aos 24m, desferindo um remate em arco e indefensável. A nota até ao intervalo era a ineficácia das «culés», uma vez que apenas enquadraram cinco dois 14 remates. Em simultâneo, mérito para as defesas do Brann, investidas em, pelo menos, repor a igualdade.

Todavia, 11 minutos no segundo tempo foram suficiente para a sueca Fridolina Rolfo ampliar a vantagem das anfitriãs. Na resposta, aos 70m, Svendheim reduziu. Um raro rasgo ofensivo das norueguesas, mas pleno de festa, ora no campo, como na bancada. Afinal, não é todos os dias que se marca um golo ao Barcelona, ainda para mais na Catalunha.

Após inúmeras trocas, em toda a linha, o Barcelona estabilizou a partida e voltou a marcar, aos 88m, desta feita por Patrícia Guijarro.

Com o agregado fixado em 5-2, o Barcelona, detentor da prova, atinge as meias-finais, fase na qual defrontará o Chelsea. Está consumada a reedição de um jogos das «meias» de 2023. Há um ano, as «culés» levaram a melhor sobre as inglesas (0-1 e 1-1).

Na outra meia-final está o Lyon, carrasco do Benfica, que defrontará PSG ou os suecos do Hacken.

Olhos postos em Bilbao. Um patamar e dois jogos para alcançar a final da «milionária».

