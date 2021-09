O romeno Ovidiu Hategan é o árbitro nomeado pela UEFA para a visita do FC Porto ao Atlético de Madrid, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Esta será a sexta vez que Hategan apita um jogo dos dragões na UEFA, e com registo de apenas uma derrota: frente à Juventus, nos oitavos de final de 2016/17.

Nos outros quatro duelos dirigidos pelo romeno o FC Porto empatou com o Austria de Viena (1-1, em 2013/14), venceu no reduto do BATE Borisov (0-3, no ano seguinte), derrotou o Leipzig (3-1 em 2017/18) e, por fim, o Schalke (3-1 em 2018/19).

O Sporting-Ajax vai ser arbitrado pelo espanhol José María Sánchez.

Com apenas 37 anos, vai dirigir um jogo do Sporting pela primeira vez.

De recordar que o inglês Anthony Taylor já tinha sido designado para a visita do Benfica ao Dinamo Kiev.