O Benfica visita Munique para defrontar o Bayern na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22.

Os alemães são líderes do grupo com nove pontos em três jogos e as águias vêm a seguir com quatro pontos. Na Luz, o Bayern goleou por 4-0 e, agora, na Baviera novo duelo coloca outro desafio a Jorge Jesus.

O técnico não deverá fugir muito do onze da Luz, mesmo que tenha de fazer uma alteração forçada à direita: André Almeida não foi convocado. No entanto, essa poderá não ser a única mudança do treinador.

Percorra a galeria associada e veja qual é o onze provável do Benfica na deslocação a Munique, um jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.