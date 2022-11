São três as alterações na equipa inicial do FC Porto que vai defrontar o Atlético de Madrid, esta tarde, face ao onze que entrou de início diante do Santa Clara, no fim de semana passado.

David Carmo, Uribe (estes dois por castigo) e Bruno Costa saem da equipa e são substituídos por Marcano, Grujic e Eustáquio.

No lado do Atlético de Madrid, destaque para João Félix: depois da boa entrada frente ao Cádiz, o avançado português regressa ao onze dos colchoneros nove jogos depois.

SIGA AQUI O FC PORTO-AT. MADRID AO MINUTO, DA LIGA DOS CAMPEÕES, A PARTIR DAS 17H45.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, Pepê, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Taremi e Evanilson.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Rodrigo Conceição, Danny Loader, André Franco, Wendell, João Mário, Bruno Costa, Toni Martínez, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.

ONZE DO AT. MADRID: Oblak, Molina, Savic, Witsel, Giménez e Reinildo; De Paul e Saúl; João Félix, Griezmann e Correa.

Suplentes do At. Madrid: Grbic, Sergio Mestre, Reguilón, Kondogbia, Matheus Cunha, Felipe, Morata, Carrasco, Hermoso, Sergio Diez e Barrios.