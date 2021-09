Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Barcelona (3-0), para a Liga dos Campeões:

«Fui sentindo que a vitória estava cada vez mais próxima. O 2-0 já permitia pensar assim, e com o 3-0 senti que a vitória estava consumada. O Benfica mereceu, fez por isso. Fez duas partes diferenciadas. Entrou muito forte na primeira, e depois na segunda também. Fez a diferença, porque a diferença faz-se com golos. Não é que o Barcelona não merecesse um golo, ainda que não tenha feito um remate à baliza. As defesas do Ody foram cruzamentos. Há dois anos que o Benfica não está na Champions, mas esta exibição do Benfica merecia que estivessem aqui os adeptos, para ficarem orgulhosos do que o Benfica fez, frente a uma equipa que será sempre uma grande equipa, com grandes jogadores. Todas as equipas têm períodos melhores e piores. O Barcelona só tinha uma derrota, com o Bayern. Foi uma segunda derrota.»

«Temos de olhar para o jogo e tentar perceber o que se está a passar. Com a saída do Piqué o Koeman fez ali uma estratégia tática com o De Jong num posicionamento duplicado, a passar de central para primeiro médio defensivo, e isso baralhou um pouco a nossa pressão no corredor central. O Rafa começou a ter mais do que um jogador naquela zona. Estava desejoso que viesse o intervalo para falarmos. Fizemos três golos, mas o nosso forte foi a segurança defensiva.»

[sobre a eleição de Darwin como melhor em campo] «É normal destacar-se o jogador que fez mais golos. Nunca tive problema em destacar um jogador individualmente, mas hoje destaco a equipa. Hoje a equipa foi mais forte do que o Darwin. Ele fez dois jogos, esteve muito bem, é verdade. Está cada vez melhor. Já explicou os problemas que teve. Hoje sente-se um jogador mais capaz.»